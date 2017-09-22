أكد نائب رئيس اللجنة العالمية لأخلاقيات المعرفة العلمية والتكنولوجيا د.رسلان العنزي أهمية رسم السياسات السليمة والمستنيرة بشأن القضايا الأخلاقية المرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا.

وشدد العنزي بعد ان مثل الكويت في اجتماعات الدورة الـ 10 للجنة الدولية لأخلاقيات العلوم والمعرفة والتكنولوجيا واجتماعات الدورة الـ 24 للجنة الدولية لاخلاقيات البيولوجيا على ضرورة زيادة الوعي لدى الجمهور العام والمجموعات المتخصصة وصانعي القرارات في القطاعين العام والخاص المعنيين بأخلاقيات البيولوجيا.

وقال العنزي إن نقاشات اللجنة الأولى تطرقت إلى التقارير التي تم اعدادها بشأن القضايا الأخلاقية المتعلقة بتطبيقات الذكاء الصناعي بمشاركة قطاع الاتصالات والمعلومات بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

وأضاف ان التقارير ستعرض على المدير العام لليونسكو والذي بدوره سوف يعرضها خلال المؤتمر العام للمنظمة.

وأوضح ان اللجنة ستواصل تطوير تقرير (أخلاقيات المياه: المحيطات والمياه العذبة والمناطق الساحلية) بمشاركة لجنة المحيطات الحكومية الدولية واللجنة الدولية للبرنامج الهيدرولوجي.

واشار الى ان اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا ناقشت التقارير المعدة حول القضايا الأخلاقية المتعلقة بالشؤون الصحية للاجئين حول العالم والقضايا الأخلاقية المتعلقة ببنوك المعلومات الصحية والجينية.

وذكر ان د.منال بوحيمد من كلية الطب بجامعة الكويت شاركت في إعداد هذه التقارير كنائبة لرئيس اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا باليونسكو وكخبيرة متخصصة في أخلاقيات المهن الطبية من الكويت.

وبين ان هذه اللجان اعتمدت موضوعات الدورات المقبلة 2017 ـ 2019 والتي ستكون حول انترنت الاشياء (آي او تي) فيما يتعلق بالمجتمع والعلم والاستدامة وموضوع المفاهيم والأشكال الجديدة والتي نتجت عن التطورات العلمية والجينية وتأثيرات ذلك على الصحة والعدالة الإنجابية.