الكويت تتطلع إلى تضافر المساعي لحل الأزمة السورية في أسرع وقت ممكن

قدّمنا 1.6 مليار دولار خلال 3 مؤتمرات للمانحين تم توزيعها عن طريق المنظمات والهيئات والوكالات الإقليمية والدولية

تعزيز العمل المشترك بين دول حوار التعاون الآسيوي

ملتزمون بالمبادئ والقيم المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة لمعالجة الأزمات الدولية الراهنة ترأس الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وفد الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري حول الأزمة السورية الذي دعا اليه الاتحاد الأوروبي على هامش أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الشيخ صباح الخالد في كلمته ان هذا الاجتماع المهم يعقد بغية الوقوف على مستجدات الأوضاع في سورية ومتابعة ما نتج عن مؤتمر المانحين الخامس لدعم مستقبل سورية والأقاليم المجاورة والذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال شهر ابريل الماضي.

وقال «ان الكويت وإذ تعرب عن بالغ أسفها لاستمرار المأساة الإنسانية في سورية لعامها السابع والتي تعد من كبرى المآسي الإنسانية التي شهدها عالمنا المعاصر، فإنها تؤكد مجددا على ضرورة تكثيف العمل لإيجاد تسوية سلمية وفقا لما نصت عليه قرارات مجلس الأمن وعلى الخصوص القرار رقم 2254».

وأشاد الشيخ صباح الخالد بالجهود الكبيرة التي يقوم بها مبعوث الأمين العام الخاص الى سورية ستافان ديميستورا، مؤكدا ان الكويت تتطلع الى تضافر تلك المساعي لحل هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن.

وأضاف انه ادراكا لحجم تلك المأساة الإنسانية وإيمانا بأهمية الوقوف بجانب الشعب السوري الشقيق في الداخل والخارج استضافت الكويت ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الشعب السوري الشقيق خلال الأعوام 2013 و2014 و2015 علاوة على مشاركتها في رئاسة مؤتمري المانحين اللذين عقدا في العاصمة البريطانية لندن عام 2016 والعاصمة البلجيكية بروكسل عام 2017.

وأوضح أن مجموع ما قدمته الكويت خلال تلك المؤتمرات بلغ 1.6 مليار دولار تم توزيعها عن طريق المنظمات والهيئات والوكالات الإقليمية والدولية، كما تم تخصيص مبلغ وقدره 250 مليون دولار منها لدعم القطاعات التعليمية والصحية والبنى التحتية للدول المستضيفة للاجئين السوريين لاسيما في لبنان والأردن.

وأشار الى ان دعم هذه القطاعات يتم بإشراف من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لافتا الى انه تم تخصيص مبلغ وقدره 50 مليون دولار لدعم قطاعات التعليم في لبنان تشرف عليها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

وناشد الشيخ صباح الخالد في كلمته كل الدول التي أعلنت عن تعهداتها في المؤتمرات الخمسة التي عقدت لدعم الشعب السوري الشقيق الإيفاء بتلك التعهدات والالتزامات لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق في الداخل والخارج، مثمنا عاليا الجهود المقدرة التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي والممثلة العليا للسياسة الخارجية والامنية في الاتحاد فيديريكا موغيريني في هذا الإطار.

ويهدف الاجتماع الى مراجعة نتائج المؤتمر الدولي لدعم مستقبل سورية والإقليم الذي استضافة الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية في 5 ابريل الماضي وشارك في رئاسته كل من الكويت وألمانيا الاتحادية والنرويج وقطر والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتم خلال الاجتماع تقييم التقدم المحرز في جهود دعم الشعب السوري والتخفيف من معاناته الإنسانية داخل سورية وفي الدول المجاورة.

كما شارك الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في اجتماع وزراء خارجية دول حوار التعاون الآسيوي.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية خلال اللقاء على أهمية تعزيز العمل المشترك بين دول الحوار والبناء على نتائج القمة الأولى للحوار بالكويت في أكتوبر 2012 والقمة الثانية التي استضافتها تايلند عام 2016، الأمر الذي من شأنه أن يوطد التعاون القائم بين الدول الأعضاء في الحوار وخاصة في المجالات التنموية والتجارية والاستثمارية.

وضم وفد الكويت المشارك مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ومندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير منصور العتيبي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية ناصر عبدالله الهين وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

كما شارك الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في غداء عمل وزراء خارجية الدول الست التي فازت بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن لعامي 2018 و2019 والذي دعا اليه وزير خارجية كازاخستان خيرت عبدالرحمانوف.

وتم خلال غداء العمل بحث سبل تنسيق جهود وتحركات الدول للوفاء بمتطلبات تولي مهامها ومسؤوليتها كعضو غير دائم في المجلس خلال فترة العامين المقبلين.

وجدد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية خلال غداء العمل التزام الكويت بالمبادئ والقيم المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والأهمية التي توليها الكويت لأنشطة وأعمال الأمم المتحدة وكذلك الأهمية لتنسيق التعاون الدولي لمعالجة الأزمات الدولية الراهنة.

كما التقى الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية مع وزيرة خارجية كندا كريستيا فريلاند، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتمت خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الصديقين إضافة إلى مناقشة تطورات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ومندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير منصور العتيبي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية ناصر الهين وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

كما التقى الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية مع وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودى على هامش اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتمت خلال اللقاء مناقشة سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية إضافة إلى بحث أوجه التنسيق المشترك خلال فترة تزامن العضوية غير الدائمة المقبلة للبلدين في مجلس الأمن.

وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ومندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير منصور العتيبي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية ناصر الهين وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.