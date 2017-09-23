قال سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ ثامر الجابر: إن اليوم الوطني للمملكة مناسبة وطنية مهمة تعكس علو المكانة العالمية الرائدة للمملكة وما حققته من إنجازات وقفزات تنموية واقتصادية واجتماعية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتقدم الشيخ ثامر الجابر في تصريح لـ «واس» بالتهنئة للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا بمناسبة الذكرى الـ «87» لليوم الوطني للمملكة.

وقال «أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد حفظهما الله والأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي الوفي».

وأكد أن المملكة العربية السعودية شهدت مسيرة تطور ونماء وازدهار واستقرار منذ قيامها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، رحمه الله، ومن تبعه من الملوك الذين ساروا على خطاه في العمل على تعزيز النهضة الشاملة بالمملكة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية وصولا إلى تحقيق مبادرات رؤية المملكة 2030 الهادفة الى تنوع مصادر الدخل وخلق فرص عمل وتعزيز متانة الاقتصاد لما تتمتع به المملكة اليوم من مكانة مرموقة على الساحة الإقليمية والدولية باعتبارها قلب المسلمين وعمود العرب وبيت الحكمة المشورة والقرار.

وأشاد بما تشهده أرض المقدسات من توسعة وتطوير هائلين في سبيل خدمة حجاج وزوار بيت الله الحرام ومسجد رسوله الكريم بفضل دعم القيادة الحكيمة لهو محط إعجاب وثناء وتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأشاد الشيخ ثامر الجابر لدى المملكة بالعلاقات السعودية الكويتية المتينة والراسخة والتاريخية وبما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر الأخوة والدم والمصير الواحد في ظل رعاية وحرص صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.