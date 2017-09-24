التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد برئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير على هامش أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأثنى الخالد خلال اللقاء على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجهودها الإنسانية معربا عن شكره للجنة على دورها الفعال خلال عمل اللجنة الثلاثية المعنية بقضية الأسرى والمفقودين الكويتيين منذ عام 1991.



من جانبه، أشاد رئيس اللجنة بدور الكويت الرائد في مساندة الشعوب المتضررة حول العالم ودعمها المتواصل للمنظمة ونشاطاتها الإنسانية. حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ومندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير منصور العتيبي وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.