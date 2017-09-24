خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد

بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى السابعة والثمانين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيدا سموه بما حققته المملكة العربية السعودية الشقيقة من نهضة مباركة وإنجازات تنموية وحضارية شملت مختلف الميادين هي محل فخر واعتزاز الجميع، سائلا سموه المولى جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية المزيد من الرقي والنمو والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى السابعة والثمانين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.