قالت مديرة معهد الكويت للأبحاث العلمية د.سميرة السيد عمر إن الكويت ترتبط حاليا بعلاقات تعاون واسعة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية لنقل التكنولوجيا النووية ذات الاستخدام السلمي لتحقيق الأهداف التنموية الكويتية وذلك من خلال تنفيذ 11 مشروعا وطنيا متعلقا بالطب والصحة والزراعة والمياه وغيرها.

جاء ذلك في تصريح خصت به «كونا» على هامش مشاركة وفد الكويت في المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي ختم اعماله امس الجمعة في فيينا.

وأوضحت ان ابرز المشاريع بين الكويت والوكالة هي برنامج شامل للتعليم والتدريب في الطب النووي والعلوم السريرية وتطبيق التقنيات النووية لتحسين الإنتاج وكفاءة استخدام المياه لبعض المحاصيل العلفية وتحسين القدرات الوطنية في مجال التحليل النووي لأغراض الرصد الإشعاعي للمواد الغذائية والمكونات البيئية.

وأشارت الى انه من بين المشاريع ايضا رصد ظاهرة التكاثر الطحلبي الضار من خلال التقنيات النووية المتقدمة ورفع مستوى معايير قياس الجرعات الثانوية في المختبر وقياس الجرعات الداخلية المحددة للمريض في الطب النووي ومشروع تقدير تدفق المياه الجوفية في الخليج العربي في الكويت باستخدام تقنيات النظائر المشعة ومشروع التطبيقات في إحداث الطفرة الوراثية لتحسين إنتاج محصول الشعير تحت الظروف البيئية القاسية.

وأوضحت سميرة السيد عمر أن هناك مشاريع اخرى متعلقة بدعم انشاء المركز الكويتي للبحوث النووية وإدارة المياه الجوفية باستخدام النظائر الثابتة والمشعة وإنشاء مختبر وطني مجهز بـ (Whole Body Counter) لقياس الجرعات الإشعاعية ومشروع دراسة تحمض وانتقال الكربون في المياه البحرية.

وذكرت أنه خلال مشاركة وفد الكويت في المؤتمر تم بحث مشاريع التعاون الوطنية للدورة القادمة 2018-2019 وعددها خمسة مشاريع موزعة على مختلف القطاعات ومؤسسات الدولة وهي مشروع تعزيز القدرات المخبرية وتطوير تطبيقات التقنيات النووية في صناعة البترول الوطنية ومشروع تطبيق التقنيات النووية لتحسين الإنتاج وكفاءة استخدام الأسمدة الكيماوية لبعض المحاصيل العلفية.

من جهته، قال د.نادر العوضي المفوض التنفيذي للتعاون الدولي وضابط الاتصال الوطني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تصريح مماثل لـ «كونا» إن الوفد الكويتي اجتمع مع المسؤولين بإدارة الأمن والأمان النوويين في الوكالة وبحثوا سبل التعاون في تطوير القدرات الوطنية خصوصا العاملين في مؤسسات وطنية من خلال إقامة الدورات التدريبية في الكويت وخارجها لمنتسبي الخط الأمامي في حالة الحوادث الإشعاعية أو تهريب المواد المشعة واستيعاب الأجهزة المتطورة في الكشف عن المواد المشعة.