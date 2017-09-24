أعرب نائب المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية حمد العمر عن تطلعه لتمويل المزيد من المشاريع في زنجبار وهي دولة تتمتع بحكم ذاتي واسع في تنزانيا شرقي افريقيا.

وقال العمر في تصريحات عقب لقاء النائب الثاني لرئيس زنجبار سيف عيدي إن توقيع الصندوق اتفاقية قرض مع تنزانيا بقيمة أربعة ملايين دينار (نحو 13.6 مليون دولار) لإعادة تأهيل وتوسعة مستشفى بزنجبار يأتي للمساهمة في تحسين خدمات الرعاية الصحية.

من جانبه، قال القائم بالأعمال بالإنابة بالسفارة الكويتية في دار السلام محمد راشد العميري ان اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت وجزر زنجبار وإمكانية أن يقوم الصندوق بتمويل مشاريع أخرى ذات أولوية بالنسبة للجزر.

وأضاف أن النائب الثاني لرئيس زنجبار أشاد خلال اللقاء بالجهود التي تبذلها الحكومة الكويتية عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وسعيه لتطوير قطاعات مهمة في الجزيرة بينها الصحة والتعليم ومشاريع البنى التحتية.

وأضاف أن عيدي دعا إلى توجيه المساهمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية والجمعيات الخيرية الخارجية إلى قطاع المياه، مؤكدا أن زنجبار تواجه أزمة حقيقية متمثلة في ندرة المياه وتوفير المياه العذبة الصالحة للشرب.

وأكد العميري أن السفارة الكويتية منذ افتتاحها عام 2015 في دار السلام تسعى جاهدة لإتاحة المجال أمام تنفيذ المؤسسات الحكومية والجمعيات والمنظمات الكويتية غير الحكومية أكبر عدد من المشاريع التنموية في تنزانيا لمساعدة الشعب التنزاني في جميع القطاعات الصحية والتعليمية وغيرها.

وأشار إلى أن اتفاقية زنجبار هي الثانية التي يتم توقيعها هذا العام بين الصندوق وتنزانيا حيث تم في شهر مارس الماضي توقيع اتفاقية قرض لإنشاء طريق رئيسي غربي البلاد بقيمة 51 مليون دولار لتحسين شبكة الطرق في البلاد وربط تنزانيا بجاراتها من الدول لزيادة التبادل التجاري.

وكان الصندوق الكويتي اعلن الخميس الماضي أنه اتفاقية للقرض واتفاقية أخرى بإدارة المشروع وقعهما نيابة عن حكومة تنزانيا وزير المالية والتخطيط خالد محمد فيما وقعها عن الصندوق الكويتي نائب المدير العام حمد العمر.