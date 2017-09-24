

تسلم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية التشيك الصديقة لدى البلاد مارتن دفوراك.

وتمنى الشيخ صباح الخالد للسفير دفوراك خلال استقباله له في مكتبه بوزارة الخارجية اليوم الأحد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.

وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالإنابة السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.