تسلم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ، نسخة من أوراق اعتماد سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا الصديقة لدى البلاد مايكل دافنبورت.

وتمنى الشيخ صباح الخالد للسفير دافنبورت خلال استقباله له في مكتبه بوزارة الخارجية اليوم الأحد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية التاريخية والوثيقة بين البلدين الصديقين المزيد من النمو والازدهار.

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالإنابة السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.