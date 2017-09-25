بعث صـاحب الـسمو الأمـير الشيـخ صبـاح الأحـمد ببرقية تهنئة إلـى الـرئيس جـوزيه مـاريـو فـاز رئيس جـمهورية غينيا بيساو الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.
وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس جوزيه ماريو فاز رئيس جمهورية غينيا بيساو الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له موفور الصحة والعافية.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.