قام رئيس مجلس الإدارة المدير العام لـ «كونا» الشيخ مبارك الدعيج بزيارة تفقدية لمكتب الوكالة في روما أمس، وذلك في إطار زيارته الحالية لإيطاليا.

وزار الدعيج الذي يرافقه مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة عصام الرويح مكتب الوكالة بمقر رابطة الصحافيين الأجانب في العاصمة الايطالية حيث اطلع على سير وآليات العمل ومتابعة الأحداث في ايطاليا.

وكان في استقبال رئيس مجلس الإدارة المدير العام لدى وصوله مدير مقر الرابطة لينو سانتاماريا الذي قدم شرحا حول نشاط مقر الرابطة بالعاصمة الايطالية ودوره كمركز للإعلام العالمي وما يوفره لأعضائه ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية من تسهيلات لوجستية وصحافية.

وأكد الدعيج أهمية التواصل مع سفارة الكويت وابراز الجهود المتميزة التي تبذلها وسفير الكويت في روما الشيخ علي الخالد في تطوير العلاقات الكويتية ـ الإيطالية وكذلك التواصل مع ممثلي الكويت لدى منظمات الأمم المتحدة وسائر الفعاليات الكويتية في ايطاليا.

كما أكد أهمية متابعة الأحداث والأخبار عن كثب ومن مصادرها المباشرة لترجمة دور الوكالة ومهمتها الإعلامية والتزامها المعهود بمعايير المهنية ما يعزز مصداقيتها ومكانتها الإقليمية والدولية.

وشدد على ضرورة الاستفادة من التقنيات والوسائل الحديثة في تطوير عمل مكاتب «كونا» الخارجية واستثمار اتفاقيات الوكالة وعلاقات التعاون مع الوكالات المحلية بما ييسر العمل لضمان تقديم تغطية إخبارية متنوعة ومتطورة تثري نشرة الوكالة وخدماتها المختلفة.