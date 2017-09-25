استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد في قصر السيف صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
كما استقبل سموه سمو الشيخ ناصر المحمد.
واستقبل سموه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.
واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد.
واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.
واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح.
كما استقبل سموه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.