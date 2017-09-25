أعرب وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري عن تطلع بلاده إلى مشاركة فعالة للمجتمع الدولي في مؤتمر المانحين مطلع العام المقبل، والذي سيعقد في الكويت، مقدرا جهودها الصادقة في مساعدة العراق والتخفيف من أزمة النازحين.

جاء ذلك في كلمة للوزير العراقي أمام الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس الأول.

وأكـد حـرص الـعراق عـلى احـترام الـشرعية الدولية والتعـامل مـع قـرارات مجـلس الأمـن ذات الصلة به وما بينـه وبـين الكويت بأعلى قدر من المسؤولية والاحترام، وقد وقع العراق الترتيبات اللازمة تنفيذا لقرار مجلس الأمن 1958 الخاص بالنفط مقابل الغذاء.

وذكـر أنه لاتـزال أمـام الـعراق تعويضات للكويت والتفـاوض جـار عـلى قـدم وساق لإنهائها مع أشقائنا بالكويت.