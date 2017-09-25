تسلم رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد نسخة من أوراق اعتماد سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا الصديقة لدى البلاد مايكل دافنبورت.

وتمنى الشيخ صباح الخالد للسفير دافنبورت خلال استقباله له في مكتبه بوزارة الخارجية أمس الأحد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية التاريخية والوثيقة بين البلدين الصديقين المزيد من النمو والازدهار.

كما تسلم الخالد نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية التشيك الصديقة لدى البلاد مارتن دفوراك.

وتمنى الخالد للسفير دفوراك خلال استقباله له في مكتبه بوزارة الخارجية أمس التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.

حضر اللقائين نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالإنابة السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.