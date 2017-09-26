بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر مع كبير المعلمين في كلية الحرب العليا بجمهورية الهند الصديقة العميد الركن سوبر امانيام هاريموهان ايير التعاون المشترك.
وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في وزارة الدفاع في بيان صحافي إن اللقاء بين الطرفين تطرق إلى مناقشة الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها بين البلدين. حضر اللقاء آمر كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة اللواء الركن بحري عبدالله دشتي والملحق العسكري الهندي المقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة العقيد الركن كرشنا ناجبال.