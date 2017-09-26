استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح امس رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر العلي
واستقبل سمو نائب الأمير وولي العهد بقصر السيف م. عبدالعزيز الإبراهيم.
كما استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح امس سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى الكويت السفير ياسر عاطف حاملا رسالة خطية إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تضمنت دعوة سموه لحضور فعاليات أعمال المنتدى العالمي للشباب والذي سيعقد خلال الفترة من 4 - 9 نوفمبر 2017 في مدينة شرم الشيخ.
حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ورئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم.