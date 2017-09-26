قال سفيرنا لدى الاتحاد السويسري السفير بدر التنيب أمس الاثنين ان زيارة وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية للبرلمان السويسري أمس تأتي في اطار استمرارية العلاقات «المتميزة» بين البرلمانيين في مختلف المجالات.

واضاف التنيب في تصريح لـ «كونا» ان تبادل الخبرات في المجالات البرلمانية والاستفادة من التجارب المختلفة في آليات تطبيق الديموقراطية ستكون من أبرز الموضوعات التي سيناقشها الوفد الكويتي فضلا عن تبادل وجهات النظر في عدد من الملفات الدولية.

وأكد في هذا المجال على مدى عمق ومتانة العلاقات التي تربط بين البرلمان الكويتي ونظيره السويسري والتي تتجلى في الزيارات الرسمية رفيعة المستوى ومن بينها زيارة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم للبرلمان السويسري في العام 2014 بناء على دعوة رسمية سويسرية والتي قام خلالها الغانم بطرح وجهة النظر العربية ازاء الملفات الاقليمية الساخنة لاسيما الصراع العربي ـ الاسرائيلي.

ولفت التنيب الى ان الزيارات المتبادلة بين برلماني البلدين «قادت الى وجود تفاهمات جيدة في مختلف القضايا المشتركة كما سمحت بتعزيز جسور الثقة بين برلمانيي الجانبين لاسيما مع وجود قواسم مشتركة كثيرة بينهم».

ويترأس وفد مجموعة الصداقة البرلمانية السادسة النائب عسكر العنزي وعضوية النائب الحميدي السبيعي والنائب د.محمد الحويلة والنائب د.حمود الخضير.