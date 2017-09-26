رحب محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود بأمير المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ونجله الأمير محمد بمناسبة زيارتهما لبلدهما الثاني الكويت.
وأكد الشيخ فيصل الحمود خلال استقبالهما وتوديعهما بأرض مطار الكويت الدولي على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة على جميع المستويات الرسمية والشعبية.
وأوضح ان هذه الزيارات الرسمية والاجتماعية تعكس روح الأخوة التي تتجلى بأبهى صورها للتعبير عن متانة وأصالة العلاقات بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.