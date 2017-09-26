اكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أمس الاثنين ان العلاقات الكويتية - السعودية متميزة وتضرب جذورها في أعماق التاريخ "والأيام تشهد اننا نزداد صلابة وقوة في السراء والضراء".



وقال الشيخ صباح الخالد في تصريح للصحافيين على هامش احتفالية اقامتها السفارة السعودية في الكويت بمناسبة اليوم الوطني ال87 للمملكة ان "الكل يشهد بتبجيل واحترام على ما تم تحقيقه في المملكة الشقيقة من إنجازات في كل المجالات".



وأضاف ان رؤية (2030) التنموية في المملكة "ما هي الا استكمال لهذه الخطى المباركة نحو المزيد من الانجازات مع الاخذ بعين الاعتبار القدرات والإمكانات المتوافرة لدى المملكة ومتطلبات العصر".



واعرب الشيخ صباح الخالد عن خالص التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الشعب السعودي بهذه المناسبة.



وسأل المولى عز وجل ان يديم نعمة الامن والامان على المملكة وان تشهد مزيدا من التقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين.