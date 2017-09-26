قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك أمس الاثنين ان اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية مناسبة "تحتفل بها جميع شعوب دول الخليج العربي بنفس الوتيرة".



واكد الشيخ محمد العبدالله في تصريح للصحافيين على هامش احتفالية اقامتها السفارة السعودية في الكويت بمناسبة اليوم الوطني ال87 للمملكة ان "هذه المشاعر التي تحملها الشعوب المحبة لهذا البلد تدل على المكانة الكبيرة والعظيمة التي تمتلكها المملكة في قلوب ووجدان الشعب الخليجي والعربي والإسلامي".



وتقدم بأسمى التبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وإلى الشعب السعودي بهذه المناسبة.



واعرب عن صادق دعواته بأن يمن المولى على الاشقاء في السعودية بنعمة الأمن والامان والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة داعيا الباري ان يمد خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية، وان يلهم سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان القدرة على إنجاز التحديات العظيمة التي تسعى المملكة لتحقيقها.