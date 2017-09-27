بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريش. فيما يلي نصها..

معالي انتونيو غوتيريش الموقر الأمين العام للأمم المتحدة

تحية طيبة وبعد،

يطيب لي ان اعرب لكم عن خالص التهنئة بالنجاح الذي حققتموه في افتتاح أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة مقدرا جهود معاليكم وجميع العاملين في المنظمة الدولية بالإعداد والترتيب لها.

منتهزا هذه المناسبة لأعبر عن بالغ شكري وتقديري لتصريحاتكم الداعمة لجهود الوساطة الكويتية في الأزمة الخليجية والتي تعمل مع مختلف الأطراف بغية الوصول الى حل لها.

كما أشير الى مساندتكم لجهود الكويت في رعاية مشاورات السلام بين الأطراف اليمنية لاسيما وان الكويت استضافت تلك المشاورات زهاء ثلاثة اشهر وبأنها ستواصل عملها بدعم وتأييد من المجتمع الدولي من اجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والمساهمة وبقدر كبير في تخفيف المعاناة الإنسانية للمتضررين من جراء الأحداث في سورية والعراق واليمن.

مؤكدين موقف الكويت الثابت في دعم ومساندة منظمة الأمم المتحدة ودورها في تحقيق السلام العالمي ومتطلبات التنمية المستدامة للدول كافة انطلاقا من ايمانها بأن نقيض السلام هو الفوضى ونقيض التعايش هو الصدام وانه خير من الصدام الحوار.

مع تمنياتي لمعاليكم ولجميع العاملين في المنظمة الدولية موفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق والنجاح.