أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية السوداني حامد ممتاز بالدور الكويتي في تعزيز التنمية بالسودان وتقديم المساعدات الإنسانية.

ونقل سفيرنا لدى السودان بسام القبندي في تصريح لـ «كونا» عن الوزير السوداني قوله ان بصمات الدعم الكويتي للسودان «ظاهرة للقاصي والداني» مؤكدا عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين والتي وصفها «بأنها تمر بأفضل حالاتها».

وهنأ السفير القبندي الوزير ممتاز على منصبه الجديد في حكومة الوفاق الوطني معربا عن تقديره لدعم السودان اللامحدود لترشيح الكويت بعضوية مجلس الأمن.

كما أعرب عن تمنياته بأن يتم الرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة على السودان في الموعد المحدد في الـ 12 أكتوبر المقبل والتي عانى منها السودان طوال الـ 20 عاما الماضية.