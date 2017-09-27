استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح امس نائب رئيس مجلس الأسرة الحاكمة الشيخ
د. إبراهيم الدعيج.
واستقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح امس رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود.
كما استقبل سموه محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل.
واستقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة.
واستقبل سمو نائب الأمير وولي العهد بقصر السيف صباح امس رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد الـمستشار عبدالرحمن النمش ونائب رئيس الهيئة الـمـسـتـشار رياض الهاجري.