استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر مستشار وزير الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط الفريق توماس بيكيت وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله في منصبه مقدما للفريق جون لوريمير خلفا له.

حيث وجه شكره وتقديره للفريق توماس بيكيت على ما قام به من جهود أثناء فترة عمله، ومتمنيا له التوفيق والنجاح في حياته القادمة، ومتمنيا للفريق جون لوريمير التوفيق والنجاح في مهام منصبه الجديد بما يعزز ويطور سبل التعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء معاون رئيس الأركان لهيئة العمليات والخطط العميد الركن محمد عبدالله الكندري والملحق العسكري البريطاني العقيد جوي فينلي ماكلين.