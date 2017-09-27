أمير زكي

استقبل محافظ مبارك الكبير الفريق أول م.أحمد الرجيب استقبل سفير جمهورية العراق لدى الكويت علاء الهاشمي، وشهد اللقاء تبادل الأحاديث الودية في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الهاشمي عن سعادته بزيارة الرجيب وأبدى إعجابه بمحافظة مبارك الكبير وطرقها وحسن تنظيمها، مشيرا إلى سعيه لإقامة توأمة بين المحافظة وإحدى مدن العراق.

كما استقبل الرجيب سفير مملكة سوازيلاند لدى الكويت د.سوتجا دلاميني، وخلال اللقاء رحب الرجيب بالسفير دلاميني متطلعا إلى مزيد من التعاون بين المحافظات في البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأعرب دلاميني عن خالص شكره وتقديره لمحافظ مبارك الكبير على حسن الاستقبال، متمنيا للكويت حكومة وشعبا مزيدا من النجاح والازدهار.

كما استقبل الرجيب في مكتبه القائم بأعمال سفارة دولة إريتريا لدى الكويت إدريس محمد.

وأعرب د.إدريس عن شكره وتقديره للكويت على المواقف، متمنيا للكويت وشعبها دوام التقدم والازدهار.