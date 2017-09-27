بحفظ الله ورعايته يصل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الى البلاد ظهر اليوم يرافقه نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه قادما من الولايات المتحدة الأميركية الصديقة وذلك بعد ان اجرى سموه مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة بالعاصمة واشنطن.

وكان في وداع سموه على أرض المطار سفيرنا لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخ سالم العبدالله ومندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي وقنصلنا العام في مدينة لوس انجيليس فيصل ابراهيم الهولي وأعضاء المندوبية.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.