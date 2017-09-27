بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى المستشارة د.انجيلا ميركل مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بفوز كتلة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي في الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا في جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة ، متمنيا سموه لها كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات المتميزة بين دولة الكويت وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة المزيد من التطور والنماء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى المستشارة د.انجيلا ميركل ضمنها سموه خالص تهانيه بفوز كتلة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي في الانتخابات البرلمانية، متمنيا سموه لها التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية.
كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.