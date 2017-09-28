فرج ناصر ـ «كونا»

وقعت الإدارة العامة للطيران المدني مذكرة تفاهم مع هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة تتعلق بمجال التعاون في أنشطة الطيران المدني والتطوير والارتقاء بمستوى مرافق النقل الجوي.

وقال المدير العام للإدارة م.يوسف الفوزان في تصريح صحافي عقب التوقيع إن المذكرة تهدف إلى التعاون وتبادل الخبرات في جميع مجالات الطيران المدني والدعم الفني في هذا القطاع الحيوي والالتزام بالقواعد واللوائح وإجراءات التشغيل الدولية. وأوضح أن هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة ستكون مسؤولة عن تنظيم ورشات عمل ودورات تدريبية وندوات تتعلق بالأداء والتطبيق المناسب للأمور المتعلقة بأنشطة الطيران المدني في الكويت، كما ستقوم أيضا بصياغة وتطوير وإقرار وتطبيق القواعد واللوائح وإجراءات التشغيل المعيارية بما في ذلك تبادل الخبرات، لافتا إلى أن الطرفين اتفقا على المشاركة والتعاون وتبادل الخبرات التشغيلية الفنية المتعلقة بمجال الطيران.

من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون المواصلات البريطاني كريس جرايلنغ في تصريح مشترك لـ «كونا» وتلفزيون الكويت إن هذه الاتفاقية تعزز العلاقات بين البلدين في مجال الطيران المدني، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الكويت في مختلف المجالات. ووقع م.الفوزان على الاتفاقية ممثلا للإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، فيما مثل الجانب البريطاني مدير المجموعة الدولية في هيئة الطيران المدني بالمملكة المتحدة بن آلكوت، وذلك بحضور رئيس الإدارة الشيخ سلمان الحمود ووزير الدولة لشؤون المواصلات البريطاني كريس جرايلنغ.