بحفظ الله ورعايته، عاد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وبمعيته نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن صباح امس قادما من الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، وذلك بعد ان أجرى سموه مباحثات رسمية مع الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة بالعاصمة واشنطن.

وكان في استقبال سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ جابر العبدالله والشيخ فيصل السعود وسمو الشيخ ناصر المحمد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء.

وقد رافق سموه وفد رسمي ضم كلا من أحمد فهد الفهد مدير مكتب صاحب السمو الأمير والمستشار في الديوان الأميري محمد أبوالحسن ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله ورئيس الشؤون الإعلامية والثقافية بالديوان الأميري يوسف الرومي.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أعرب فيها سموه عن خالص تهنئته بنجاح العملية الجراحية التي أجراها سموه والتي تكللت بفضل الله تعالى بالتوفيق، سائلا سموه المولى جل وعلا ان ينعم على سموه بسرعة الشفاء وموفور الصحة والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ضمنها سموه خالص تهنئته بنجاح العملية الجراحية التي أجراها سموه والتي تكللت بفضل الله تعالى بالتوفيق، سائلا سموه المولى تعالى أن يمن على سموه بسرعة الشفاء وموفور الصحة والعافية، كما بعث رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى المستشارة د. انجيلا ميركل مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بفوز كتلة «حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي» في الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا في جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، متمنيا سموه لها كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات المتميزة بين الكويت وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة المزيد من التطور والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى المستشارة

د. انجيلا ميركل مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بفوز كتلة «حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي» في الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا في جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، متمنيا سموه لسعادتها التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.