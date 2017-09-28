اكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية امس موقف الكويت المبدئي الداعم لعراق موحد باستقلاله وسيادته وأمنه واستقراره.

‏وأعرب المصدر عن تمنياته بألا يؤثر الاستفتاء الذي جرى مؤخرا في اقليم كردستان على الجهود الجبارة التي يقوم بها العراق في تحرير أراضيه من براثن الإرهاب وما يسمى بتنظيم «داعش».

كما اعرب عن قناعته بأن ادراك الأشقاء في بغداد وأربيل ووعيهم بضخامة التحديات وصعوبة المرحلة التي يمر بها وطنهم والمنطقة كفيلة باحتواء ما قد ينجم عن هذا الاستفتاء من تداعيات سلبية ‏في إطار الدستور ووحدة العراق متمنيا ان يبقى العراق الشقيق حرا وآمنا ومستقر وموحدا.