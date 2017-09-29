سلم سفيرنا لدى ماليزيا سعد العسعوسي دعوة رسمية من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبدالرزاق لزيارة الكويت.

وقال السفير العسعوسي في تصريح لـ «كونا» أمس الخميس: انه من المقرر ان يشارك عبدالرزاق في كلمة حفل افتتاح منتدى الاقتصاد المعرفي 2018 الذي تستضيفه الكويت في فبراير القادم بعنوان «الحكومات المعرفية: أفضل الممارسات والدروس المستفادة».

وأضاف أن «دعوة رئيس الوزراء الماليزي للمشاركة في هذا المنتدى الدولي تأتي لاعتبار ماليزيا من الدول المتقدمة في الخدمات الحكومية لذلك تمت دعوتها للاستفادة من تجربتها في هذا المجال».