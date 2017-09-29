أعرب نائب وزير الخارجية خالد الجارالله عن تطلع الكويت لعقد شراكة استراتيجية مع الصين تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.



جاء ذلك في تصريح للصحفيين على هامش احتفالية اقامتها السفارة الصينية بمناسبة الذكرى ال 68 على تأسيس جمهورية الصين الشعبية.



وقال الجارالله ان العلاقة الكويتية - الصينية "تاريخية" و"قديمة جدا" اذ كانت الكويت من أولى الدول التي بدأت العلاقة الدبلوماسية في منطقة الخليج مع الصين وتطورت هذه العلاقة منذ ذلك الوقت.



واضاف ان سفير جمهورية الصين وانغ دي اشار إلى مرور 68 عاما على هذه العلاقة "وهذا تاريخ طويل جدا وحافل بالإنجازات على مستوى المصالح المشتركة بين البلدين" معربا عن سعادته وفخره بمشاركته في احتفال الصين بهذه المناسبة الوطنية.



وثمن دور الصين في دعم الكويت وقضاياها "لاسيما عندما تعرضت الكويت للغزو والاحتلال" مبينا ان الموقف الصيني كان داعما للكويت حيث استمرت في نصرة ودعم قضايا الكويت في مجلس الأمن والعديد من المحافل الدولية.



وأفاد الجارالله بان الشركات الصينية الكبرى تشارك في إعمار الكويت عبر مشاريعها العملاقة سواء فيما يتعلق بمجال الطاقة أو الإسكان معربا عن الارتياح والاعتزاز لدور الصين الداعم للتنمية بالكويت واستمرار المصالح المشتركة بين البلدين.



وتابع "هذا ليس بغريب على الصين فنحن نعرف حجم دورها وتفاعلها في العالم وعلى سبيل المثال هناك استثمارات بقيمة 400 مليار دولار في افريقيا". مضيفا: "هناك مبالغ خصصت من قبل الصين بنحو 400 مليار دولار للاستثمار في منطقة جنوب آسيا ومنطقة الخليج" مبينا ان كل هذه مؤشرات تدل على اهتمام الصين ودورها في دعم العمل التنموي في العالم.