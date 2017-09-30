بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية بوتسوانا الصديقة ، سيريتسي خاما أيان خاما عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.
وبعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ، ببرقية تهنئة إلىرئيس جمهورية بوتسوانا الصديقة، الرئيس سيريتسي خاما أيان خاما ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطنى لبلاده راجيا لفخامته موفور الصحة والعافية.
كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.