تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد رسالة شكر من الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريش أعرب فيها عن عميق شكره وامتنانه وتقديره العالي لجهود سموه في الوساطة الخليجية من خلال الاتصال المباشر مع قيادة الأعضاء الاخرين بمجلس التعاون الخليجي في محاولة لإيجاد حل للأزمة الدبلوماسية التي نشبت منذ شهر يونيو الماضي.



وأضاف غوتيريش ان صاحب السمو الأمير من خلال حياده ووساطته أكد مجددا أهمية دور الكويت في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية معربا عن استعداده لتقديم الدعم لجهود الوساطة اذا رغبت بذلك جميع الأطراف.



وأعرب الأمين العام عن تقديره للمباحثات التي اجراها مؤخرا مع سموه بشأن الأوضاع في اليمن والجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق إضافة إلى مبادرات سموه لمحاربة التطرف والإرهاب مشيدا بدعم سموه حفظه الله لاستئناف عملية السلام بالشرق الأوسط بناء على حل للدولتين والدور الإنساني لإعادة اعمار غزة التي تقوم بها الكويت والذي يجب أن يكون موضع الثناء.