القيادة العراقية لن تقطع التفاوض مع الأكراد ولكن لن تفاوضهم على الاستفتاء

تدويل ملف الاستفتاء غير موفق لأنه جاء في ظل رفض إقليمي ودولي له

نرجو ألا يصل الأمر إلى الصراع العسكري وندعو الإخوة الأكراد إلى مراجعة أنفسهم



أسامة دياب

قال السفير العراقي لدى البلاد علاء الهاشمي إن الجانب العراقي طرح موضوع الغاز كجزء من التعويضات للكويت خلال لقاءات جمعت وزيري نفط ووزيري خارجية البلدين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، لافتا إلى أن طرح موضوع الغاز جاء كأحد الخيارات المطروحة من الجانب العراقي والمتعلقة بالتعويضات، وترك الموضوع للتداول والدراسة من قبل الجانب الكويتي، مشيرا إلى حاجة الكويت للغاز وتوافره في حقول العراق المحاذية لها يجعل المقترح جديرا بالدراسة، مضيفا أن الكرة الآن في الملعب الكويتي لدراسة الخيارات المطروحة للتعويضات ومن بينها الغاز.

وأضاف الهاشمي - في تصريح للصحافيين - ان الجانب العراقي قدم عروضه بالنسبة للسعر وفق المعايير الدولية، لاسيما ان العراق يستورد من إيران غازا محسنا لسد احتياجاته، بينما الغاز المطروح تقديمه للكويت هو غاز طبيعي يمكن أن تستخدمه في توليد الطاقة الكهربائية، مبينا ان الجانب الكويتي يدرس هذا العرض لاستكماله في اللقاء المقبل لوزيري نفط البلدين.

وعن الرفض الدولي لاستفتاء انفصال كردستان، قال الهاشمي ان الاستفتاء وفق ما صرح به المسؤولون العراقيون جاء في توقيت سيئ لأن العراق مازال في صراع مع فلول تنظيم داعش وبالذات في منطقة الحويجة القريبة من كركوك المتنازع عليها مع كردستان، مضيفا اننا اخبرنا الاخوة في كردستان ان هذا التوقيت سيشجع الإرهابيين ويطيل فترة بقائهم، خاصة أن أولوية القيادة العراقية الآن هي إنهاء «داعش» وجيوبه، كما أن الاستفتاء لم يتم باتفاق جميع الاخوة الاكراد، حيث انسحبت السلمانية منه وانسحب أيضا حزب التغيير.

وتابع: رغم ذلك أكدت القيادة العراقية على انها لن تقطع التفاوض مع الاكراد لكن لن نفاوضهم على الاستفتاء، مبينا ان تسليم المطارات من ضمن الأمور التي كانت مؤجلة مع الاكراد في شمال العراق ومنها أيضا الميزانية والبترول وضرائب الجمارك والتي لا تصب في الخزينة المركزية، وذلك لأننا لا نرغب في فتح جبهة مع اخواننا وحلفائنا الذين عانوا من ظلم صدام.

وعن رفض الكويت لهذا الاستفتاء وإعلانها عن تنسيق مع دول الجوار حول الوضع المقبل، قال إن تدويل ملف الاستفتاء غير موفق لأنه جاء في ظل رفض إقليمي ودولي له، لكن ما زلنا نقول انهم اخواننا وحلفاؤنا ولا نريد الدخول في صراعات جديدة لأن كلا الشعبين الكردي والعربي مل من الحروب، والحوار مازال سيد الموقف.

وعن موقف الحكومة المركزية من تلويح عدد من دول الإقليم باستخدام القوة العسكرية ضد إقليم كردستان، قال نرجو ألا يصل الأمر إلى الصراع العسكري وندعو الاخوة الاكراد إلى مراجعة انفسهم، والأبواب كلها مفتوحة للرجوع الى المركز.

وعن دعم إسرائيل لهذا الاستفتاء، قال: لا يوجد لدينا دليل على هذا الشيء.