تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد رسالة شكر من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس أعرب فيها عن عميق شكره وامتنانه وتقديره العالي لجهود سموه في الوساطة الخليجية من خلال الاتصال المباشر مع قيادة الأعضاء الآخرين بمجلس التعاون الخليجي في محاولة لإيجاد حل للأزمة الديبلوماسية التي نشبت منذ شهر يونيو الماضي.

وأضاف غوتيريس أن صاحب السمو من خلال حياده ووساطته أكد مجددا أهمية دور الكويت في منطـــقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معربا عن استعداده لتقديم الدعم لجهود الوساطة إذا رغبت بذلك جميع الأطراف.

وأعرب الأمين العام عن تقديره للمباحثات التي أجراها مؤخرا مع سموه بشأن الأوضاع في اليمن والجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق إضافة إلى مبادرات سموه لمحاربة التطرف والإرهاب، مشيدا بدعم سموه لاستئناف عملية السلام بالشرق الأوسط بناء على حل للدولتين والدور الإنساني لإعادة إعمار غزة التي تقوم بها الكويت والذي يجب أن يكون موضع الثناء.

من جهة اخرى، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس سيريتسي خاما أيان خاما رئيس جمهورية بوتسوانا، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس سيريتسي خاما أيان خاما رئيس جمهورية بوتسوانا ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له موفور الصحة والعافية. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.