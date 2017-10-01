التقى القائم بالأعمال بالإنابة لسفارتنا لدى مملكة بوتان المستشار فاضل الحسن برئيس مجلس الشيوخ في مملكة بوتان د.سونام كونغا، حيث نقل تحيات وتمنيات رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وعبر عن تقدير واعتزاز الكويت بعلاقاتها المتميزة مع مملكة بوتان والدعم المتبادل في المحافل الدولية، كما بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وفي مقدمتها المجال الاقتصادي والسياحي.



من جانبه، عبر د.كونغا عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وحمل القائم بالأعمال نقل تحياته وتقديره العميق للغانم، وأفصح عن متابعته وإعجابه الشديد بالمسيرة الديموقراطية التي تمتاز بها الكويت منذ عقود، واصفا البرلمان الكويتي بالأكثر قوة على مستوى إقليمه، وعبر عن تطلعه لزيارة الكويت مطلع عام 2018 للقاء نظيره مرزوق الغانم وأعضاء مجلس الأمة ولمشاركة الكويت أفراحها بأعيادها الوطنية، خاصة انه من أشد المعجبين بالسياسة الحكيمة التي تنتهجها الكويت.



وشدد على أهمية جهود الوساطة التي يبذلها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وأكد ان بوتان تدعم هذه الجهود، وهو متفائل جدا بنجاحها لأن بوتان كانت لها تجارب مماثلة في الوساطة بين دول في محيطها وقد نجحت تلك الجهود في حينها.



وأضاف ان دولا مثل بوتان والكويت تكتسب ثقة الأطراف المختلفة، وذلك لإيمان تلك الدول بأن دولا مسالمة مثل بوتان والكويت هي دول صادقة في جهودها ولا تسعى للوصول الى أجندات خاصة سوى تقريب وجهات النظر، وإعادة الاستقرار، وتنمية أواصر الصداقة في محيطها الإقليمي والدولي.



وقد عبر عن ترحيبه بسعادة القائم بالأعمال الجديد لدى بوتان فاضل الحسن وتمنى له التوفيق في مهمته، وعبر عن دعمه الكامل لجميع الجهود والمبادرات التي يبذلها منذ وصوله من اجل تنمية وتطوير العلاقات الثنائية في جميع الأصعدة.



وفي ختام اللقاء اصطحب رئيس مجلس الشيوخ د.كونغا القائم بالأعمال بالإنابة الحسن الى قاعة المجلس وقدم نبذة عن تاريخ تأسيس المجلس وشرحا حول آلية عمله والمواضيع التي على جدول الأعمال حاليا، والمشاركات الخارجية التي سيترأسها حتى نهاية هذا العام.