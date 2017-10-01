بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى د.سعود الحربي عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه مديرا عاما للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مؤكدا ان حصول أحد أبناء الوطن العزيز على هذه الثقة الكبيرة بتولي هذا المنصب الرفيع هو مبعث فخر واعتزاز للجميع وتجسيد للمكانة العالية التي تحظى بها دولة الكويت ودورها الرائد في مختلف المحافل والمنظمات العربية والاقليمية والدولية متمنيا سموه رعاه الله له ولكافة العاملين في المنظمة العربية للثقافة والعلوم دوام التوفيق والنجاح في تحقيق الرسالة النبيلة والمنشودة للمنظمة.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الحربي ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابه مديرا عاما للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد في أداء مهام منصبه الرفيع.

كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.