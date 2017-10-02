استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
كما استقبل سموه نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد.
واستقبل سموه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد. واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد. واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.
واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح.
كما استقبل سموه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.