الأمير هنأ رؤساء الصين وقبرص ونيجيريا بالأعياد الوطني

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد. كما استقبل سموه بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. واستقبل سموه بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، أعرب فيها سموه عن خالص التهاني لسموه ولإخوانه أعضاء الحكومة بمناسبة رفع تصنيف بورصة الكويت إلى الأسواق المالية الناشئة حسب تصنيف شركة «فوتسي راسيل»، مشيدا سموه بكل الجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلتها كل الجهات المعنية ممثلة بوزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت وشركة مقاصة الكويت وباتخاذها الخطوات اللازمة من أجل استيفاء كل المتطلبات وتوفير البيانات اللازمة للحصول على هذا التصنيف والتي أسفرت عن تحقيق هذا الإنجاز التاريخي المهم الذي يعزز الثقة بالأسهم الكويتية، متمنيا سموه كل التوفيق والسداد للجميع لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته وتحقيق المزيد من المنجزات التي ينشدها.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة لأخيه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ضمنها سموه خالص التهنئة لسموه ولإخوانه أعضاء الحكومة بمناسبة رفع تصنيف بورصة الكويت إلى الأسواق المالية الناشئة حسب تصنيف شركة «فوتسي راسيل»، مقدرا سموه ما قامت به الجهات المعنية من جهود كبيرة لتوفير الشروط والالتزامات المطلوبة حتى تحقق هذا الانجاز التاريخي بحصول بورصة الكويت على هذا التصنيف، متمنيا سموه للجميع كل التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.

كما بعث صاحب السمو الأمير ببرقية تهنئة إلى د.سعود هلال الحربي عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه مديرا عاما للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مؤكدا سموه ان حصول أحد أبناء الوطن العزيز على هذه الثقة الكبيرة بتولي هذا المنصب الرفيع مبعث فخر واعتزاز للجميع وتجسيد للمكانة العالية التي تحظى بها الكويت ودورها الرائد في مختلف المحافل والمنظمات العربية والاقليمية والدولية، متمنيا سموه له ولجميع العاملين في المنظمة العربية للثقافة والعلوم دوام التوفيق والنجاح في تحقيق الرسالة النبيلة والمنشودة للمنظمة.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى د.سعود هلال الحربي، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابه مديرا عاما للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد في أداء مهام منصبه الرفيع. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له موفور الصحة والعافية. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

كما بعث صاحب السمو الأمير ببرقية تهنئة الى الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له موفور الصحة والعافية. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئية مماثلة.

وبعث صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس نيكوس اناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس نيكوس اناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له موفور الصحة والعافية، كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.