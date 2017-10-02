تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد رسالة شكر من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس هذا نصها:

صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، بالإشارة الى رسالتكم في 25 سبتمبر 2017 أود أن اعبر عن عميق امتناني ازاء كلماتك الطيبة حول افتتاح الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة وأعمالها وازاء تقديركم للجهود التي يقوم بها موظفو الامم المتحدة للتحضير لهذه الدورة.

إن التحديات التي أمامنا هائلة لكنها ليست غير قابلة للحل إذا عملنا معا نحو اهداف مشتركة ومن اجل مصلحة شعوب المنطقة والعالم.

رسالتكم أوضحت بحكمة أهمية ربط القضايا الإنسانية والسياسية والتنموية لتحقيق سلام مستدام.

وفي هذا الشأن، اسمح لي أن اجدد تقديري العميق للجهود التي قمتم بها شخصيا والكويت في تقديم مساعدات إنسانية ملحة للشعوب المحتاجة في المنطقة وخارجها وكذلك ازاء مساعيكم أو دعمكم لجهود الوساطة الرامية الى انهاء هذه النزاعات وان دعمكم لمحادثات السلام في اليمن وهي احدى المبادرات على سبيل المثال معروفة جيدا ومحل ترحيب.

كما انكم قمتم بدور فريد للعب دور مركزي في جهود الوساطة الرامية الى انهاء الازمة الخليجية. انكم صديق لكلا الطرفين في هذا النزاع وانا على ثقة انهما يستمعان جيدا لنصيحتكم.

والأمم المتحدة تدعم بشدة استمرار بلدكم في جهود الوساطة وتقف على استعداد لتقديم المساعدة بأي طريقة وفي أي وقت ترونه مناسبا.

انا شخصيا اثمن دائما نصيحتكم الحكيمة بشأن هذه المسألة وقد نقلت هذا الأمر خلال زيارتي الأخيرة للكويت. اشكركم على دعمكم الكريم لجهود الأمم المتحدة لجعل منطق السلام يسود النزاع. أرجو يا صاحب السمو قبول فائق احترامي.

انطونيو غوتيريس.