بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا إعصار «ماريا» المدمر الذي ضرب جزيرة بورتوريكو وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وتدمير للمرافق العامة والممتلكات، راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا إعصار «ماريا» المدمر الذي ضرب جزيرة بورتوريكو، راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.