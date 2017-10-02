أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أمس الاحد عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للتفجيرات الارهابية التي وقعت في العاصمة الصومالية مقديشو، وفي مدينتي كابول وقندهار في افغانستان والتي ادت الى سقوط عدد من القتلى والجرحى.



وأكد المصدر وقوف دولة الكويت الى جانب حكومتي الصومال وافغانستان وتأييدها التام لكل ما تتخذانه من اجراءات للحفاظ على امنهما واستقرارهما.



وشدد على موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للارهاب بكافة اشكاله وصوره، مهيبا بالمجتمع الدولي بذل كافة الجهود لتخليص العالم من شروره.



كما اعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومتي وشعبي الصومال وافغانستان والى اسر الضحايا متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.