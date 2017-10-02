الحجرف:قرار الترقية بمثابة شهادة عالمية لكل ما قامت به هيئة اسواق المال من تنظيم متكامل لسوق المال



استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح اليوم وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ورئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المدير التنفيذي د.نايف الحجرف ورئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت طلال الغانم وأعضاء مجلس مفوضي هيئة اسواق المال وأعضاء مجلس إدارة شركة بورصة الكويت وذلك بمناسبة رفع تصنيف بورصة الكويت إلى الأسواق المالية الناشئة حسب تصنيف شركة (فوتسي راسيل).

وأشاد سموه بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلتها كافة الجهات المعنية للحصول على هذا التصنيف والتي أسفرت عن تحقيق هذا الانجاز التاريخي الهام الذي يعزز الثقة بالأسهم الكويتية متمنيا سموه كل التوفيق والسداد للجميع لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته وتحقيق المزيد من المنجزات التي ينشدها.حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح .

وألقى رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د.نايف الحجرف كلمة بهذه المناسبة قال خلالها:

في هذا اليوم ونحن نفخر بالانجاز الكبير والتاريخي المتمثل بقرار (فوتسي رسل) الصادر يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2017 والخاص بترقية بورصة الكويت للأوراق الماليه من سوق مبتدئ إلي سوق ثانوي ناشئ ولأول مرة في تاريخ الكويت..يشرفني يا صاحب السمو باسمي واسم أبنائك اعضاء مجلس مفوضي هيئة اسواق المال وجميع العاملين فيها..وكذلك باسم أبنائك رئيس واعضاء مجلس اداره شركة بورصة الكويت للأوراق الماليه وجميع العاملين فيها..ان نهدي للكويت ولمقام سموكم الكريم هذا الإنجاز الكبير والمستحق والذي يأتي تتويجا لجهود كبيرة بذلت بمهنية عالية بقيادة هيئة اسواق المال ومشاركة فاعلة من شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية المقاصة وشركات الوساطة المالية العاملة بالسوق.

كما نشكر لسموكم باسم جميع ابنائك العاملين في القطاعات المالية والاقتصادية ما غمرتمونا به من شكر واشادة وثناء تضمنته برقية سموكم المهنئة بالانجاز الوطني المستحق.

وقال الحجرف: ان قرار الترقية هو بمثابة شهادة عالمية لكل ما قامت به هيئة اسواق المال من تنظيم متكامل لسوق المال في دولة الكويت بدءا بصدور قانون 7/2010 وتعديلاته ومرورا بصدور اللائحة التنفيذية الجديدة في نوفمبر 2015 والتي تعد أكبر عمل تشريعي في تاريخ الكويت..ومن ثم دخول قواعد الحوكمة حيز النفاذ في يونيو 2016 والانضمام إلى المنظمة الدولية للهيئات الأسواق المالIOSCO في مايو 2017 وإطلاق المرحلة الأولى من منظومة ما بعد التداول في مايو 2017 لتشكل جميع هذه الخطوات اطارا تنظيميا وتشريعيا ورقابيا يوفر البيئة الاستثمارية المناسبة للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء وفق افضل المعايير والممارسات العالمية.

ولقد جاء قرار الترقيه تتويجا لتلك الجهود المخلصة التي قامت بها كفاءات وطنية (صدقوا ما عاهدوا الله عليه) ليزيدنا اصرارا على مواصلة العمل والجهد للوفاء باستحقاقات جديدة نواكب بها ومن خلالها افضل الممارسات العالمية ونعزز وجود سوق المال الكويتي على خارطة الاستثمار العالمي ونصونه ونحميه من المخاطر والاخفاقات وندفع بالاستثمار المؤسسي المبني على الدراسات والتحليل السليم ونضمن العدالة والنزاهة والشفافية لجميع مكونات سوق المال.

واضاف: لقد عاهدنا سموكم بأن نعمل على اعادة الريادة لسوق المال في دولة الكويت..ولعلنا في كل ما نقوم به من خطوات واجراءات نستشعر مسؤولية هذا العهد والوعد متخذين من توجيهات سموكم منهجا ونبراسا فسموكم الداعم الاول للاقتصاد الوطني بكل مكوناته والمؤمن الواثق بدور القطاع الخاص في التطوير والريادة في جميع قطاعاته والداعي دوما الى اصلاح يتجاوز الدراسات والنظريات ليترجم الى انجازات ونجاحات يبعث الامل ويشحذ الهمم كلا من موقعه لنساهم ولو بشكل بسيط في تحقيق رؤية سموكم نحو تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.

واكد الحجرف ان قرار الترقية الذي يأتي في هذا التوقيت يمثل نموذجا متميزا لتلك المساهمة فلقد تعلمنا من سموكم بانه لا انجاز بدون عمل ولا عمل بدون خطه ولا خطة بدون هدف ولا هدف بدون رؤية فمن رؤية سموكم استمدت الاهداف وبسواعد ابنائكم وضعت الخطط وبمشاركة الجميع بدأنا العمل في هيئة أسواق المال بصمت فرضته المهنية وبهدوء واحترافية وفق جدول زمني محدد ومتابعة حثيثة لمعالجة أية انحرافات مع ما يتطلبه ذلك من استنهاض للعزم والجد والاجتهاد ومواجهة التحديات وتحمل للتشكيك والتجريح وتسام فوق المنغصات و دفع بالاصلاحات الاقتصاديه وايمان بقدرات الكفاءات الوطنية وتكامل بالأدوار بين الجهات الحكومية والخاصة..لنحصد بحمد الله وفضله ثمرة هذه الجهود سوقا ماليا انتقل من المحلية الى العالمية كخطوة في خدمة الاقتصاد الوطني تؤسس لمرحلة جديدة..وتتبعها خطوات آخرى باذن الله وتوفيقه.

واختتم الحجرف كلمته قائلا: حفظكم المولى ورعاكم واطال في عمركم..ربانا لسفينتنا وحاميا لنهضتنا وراع للاقتصاد الوطني وداعما لمسيرة الإصلاح والتنمية منكم نستمد بعد الله العون وبكم نفخر ونفاخر..أميرا ووالدا وقائدا وحكيما.

دمتم يا صاحب السمو وولي عهدكم الامين وحفظ الله الكويت وشعبها واحة أمن وامان وازدهار ورخاء..اللهم أمين"