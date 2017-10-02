بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية الى الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الامريكية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث اطلاق النار الذي وقع في أحد الفنادق بمدينة لاس فيغاس في ولاية نيفادا والذي اودى بحياة العشرات من الضحايا وأسفر عن سقوط المئات من المصابين ، معربا سموه عن استنكار دولة الكويت لهذا العمل الاجرامي المروع والذي استهدف ارواح الابرياء الآمنين راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ببرقية تعزية الى الرئيس دونالد ترامب ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحادث راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.



كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.