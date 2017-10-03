بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية الى الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث اطلاق النار الذي وقع في أحد الفنادق بمدينة لاس فيغاس في ولاية نيفادا بالولايات المتحدة الأميركية الصديقة والذي أودى بحياة العشرات من الضحايا وأسفر عن سقوط المئات من المصابين، معربا سموه عن استنكار الكويت لهذا العمل الاجرامي المروع والذي استهدف ارواح الابرياء الآمنين راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ببرقية تعزية الى الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث اطلاق النار الذي وقع في أحد الفنادق بمدينة لاس فيغاس في ولاية نيفادا بالولايات المتحدة الأميركية الصديقة راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.