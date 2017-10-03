استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر بمكتبه صباح امس الملحق العسكري لجمهورية تركيا الصديقة العقيد بهتيار ارن.

حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية. حضر اللقاء نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله نواف الصباح ومعاون رئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط العميد الركن محمد الكندري.

الى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع تنفيذ القوة البحرية تدريبات بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحري يومي الأربعاء والخميس المقبلين من الساعة السابعة صباحا حتى الخامسة مساء.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة في بيان صحافي ان التدريبات ستقام في الميدان المشار إليه على مسافة 16.5 ميلا بحريا شرق «رأس الجليعة» امتدادا إلى جزيرة «قاروه» وبمسافة 6 أميال بحرية شرق «رأس الزور» امتدادا إلى جزيرة «أم المرادم». وأهابت المديرية جميع مرتادي البحر من هواة الصيد والتنزه إلى عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة حرصا منها على سلامة الجميع.