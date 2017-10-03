الحجرف: قرار الترقية هو بمنزلة شهادة عالمية لكل ما قامت به هيئة أسواق المال من تنظيم متكامل لسوق المال في الكويت

تعلمنا من سموكم أنه لا إنجاز من دون عمل ولا عمل من دون خطة ولا خطة من دون هدف ولا هدف من دون رؤية

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف ظهر امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح امس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ومدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد مشاري الحميضي، حيث أهدوا سموه إصدارا تذكاريا وذلك بمناسبة مرور 40 عاما على بدء تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية في الكويت (1977 ـ 2017).

حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح امس وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ورئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المدير التنفيذي د.نايف الحجرف ورئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت طلال فهد الغانم وأعضاء مجلس مفوضي هيئة اسواق المال وأعضاء مجلس إدارة شركة بورصة الكويت وذلك بمناسبة رفع تصنيف بورصة الكويت إلى الأسواق المالية الناشئة حسب تصنيف شركة «فوتسي راسيل».

هذا، وأشاد سموه بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلتها كل الجهات المعنية للحصول على هذا التصنيف والتي أسفرت عن تحقيق هذا الانجاز التاريخي المهم الذي يعزز الثقة بالأسهم الكويتية، متمنيا سموه كل التوفيق والسداد للجميع لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته وتحقيق المزيد من المنجزات التي ينشدها.

حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.

وألقى رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د.نايف الحجرف كلمة بهذه المناسبة هذا نصها:

صاحب السمو الأمير،

في هذا اليوم ونحن نفخر بالانجاز الكبير والتاريخي المتمثل بقرار «فوتسي رسل» الصادر يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2017 والخاص بترقية بورصة الكويت للأوراق المالية من سوق مبتدئ إلى سوق ثانوي ناشئ ولأول مرة في تاريخ الكويت.. يشرفني يا صاحب السمو باسمي واسم أبنائك اعضاء مجلس مفوضي هيئة اسواق المال وجميع العاملين فيها.. وكذلك باسم أبنائك رئيس واعضاء مجلس ادارة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية وجميع العاملين فيها.. ان نهدي للكويت ولمقام سموكم الكريم هذا الإنجاز الكبير والمستحق والذي يأتي تتويجا لجهود كبيرة بذلت بمهنية عالية بقيادة هيئة اسواق المال ومشاركة فاعلة من شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية المقاصة وشركات الوساطة المالية العاملة بالسوق.

كما نشكر لسموكم باسم جميع ابنائك العاملين في القطاعات المالية والاقتصادية ما غمرتمونا به من شكر واشادة وثناء تضمنته برقية سموكم المهنئة بالانجاز الوطني المستحق.

صاحب السمو،

ان قرار الترقية هو بمنزلة شهادة عالمية لكل ما قامت به هيئة اسواق المال من تنظيم متكامل لسوق المال في الكويت بدءا بصدور قانون 7/2010 وتعديلاته ومرورا بصدور اللائحة التنفيذية الجديدة في نوفمبر 2015 والتي تعد أكبر عمل تشريعي في تاريخ الكويت.. ومن ثم دخول قواعد الحوكمة حيز النفاذ في يونيو 2016 والانضمام إلى المنظمة الدولية للهيئات الأسواق المال IOSCO في مايو 2017 وإطلاق المرحلة الأولى من منظومة ما بعد التداول في مايو 2017 لتشكل جميع هذه الخطوات اطارا تنظيميا وتشريعيا ورقابيا يوفر البيئة الاستثمارية المناسبة للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء وفق افضل المعايير والممارسات العالمية.

ولقد جاء قرار الترقية تتويجا لتلك الجهود المخلصة التي قامت بها كفاءات وطنية (صدقوا ما عاهدوا الله عليه) ليزيدنا اصرارا على مواصلة العمل والجهد للوفاء باستحقاقات جديدة نواكب بها ومن خلالها افضل الممارسات العالمية ونعزز وجود سوق المال الكويتي على خارطة الاستثمار العالمي ونصونه ونحميه من المخاطر والاخفاقات وندفع بالاستثمار المؤسسي المبني على الدراسات والتحليل السليم ونضمن العدالة والنزاهة والشفافية لجميع مكونات سوق المال.

صاحب السمو،

لقد عاهدنا سموكم بأن نعمل على اعادة الريادة لسوق المال في الكويت.. ولعلنا في كل ما نقوم به من خطوات واجراءات نستشعر مسؤولية هذا العهد والوعد متخذين من توجيهات سموكم منهجا ونبراسا، فسموكم الداعم الاول للاقتصاد الوطني بكل مكوناته والمؤمن الواثق بدور القطاع الخاص في التطوير والريادة في جميع قطاعاته والداعي دوما الى اصلاح يتجاوز الدراسات والنظريات ليترجم الى انجازات ونجاحات يبعث الامل ويشحذ الهمم كلا من موقعه لنساهم ولو بشكل بسيط في تحقيق رؤية سموكم نحو تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.

صاحب السمو،

ان قرار الترقية الذي يأتي في هذا التوقيت يمثل نموذجا متميزا لتلك المساهمة فلقد تعلمنا من سموكم بأنه لا انجاز بدون عمل ولا عمل بدون خطه ولا خطة بدون هدف ولا هدف بدون رؤية، فمن رؤية سموكم استمدت الاهداف وبسواعد ابنائكم وضعت الخطط وبمشاركة الجميع بدأنا العمل في هيئة أسواق المال بصمت فرضته المهنية وبهدوء واحترافية وفق جدول زمني محدد ومتابعة حثيثة لمعالجة أي انحرافات مع ما يتطلبه ذلك من استنهاض للعزم والجد والاجتهاد ومواجهة التحديات وتحمل للتشكيك والتجريح وتسام فوق المنغصات ودفع بالاصلاحات الاقتصادية وايمان بقدرات الكفاءات الوطنية وتكامل بالأدوار بين الجهات الحكومية والخاصة.. لنحصد بحمد الله وفضله ثمرة هذه الجهود سوقا ماليا انتقل من المحلية الى العالمية كخطوة في خدمة الاقتصاد الوطني تؤسس لمرحلة جديدة.. وتتبعها خطوات اخرى باذن الله وتوفيقه.

صاحب السمو،

حفظكم المولى ورعاكم واطال في عمركم.. ربانا لسفينتنا وحاميا لنهضتنا وراع للاقتصاد الوطني وداعما لمسيرة الإصلاح والتنمية منكم نستمد بعد الله العون وبكم نفخر ونفاخر.. أميرا ووالدا وقائدا وحكيما.

دمتم يا صاحب السمو وولي عهدكم الامين وحفظ الله الكويت وشعبها واحة أمن وامان وازدهار ورخاء.. اللهم أمين.

كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد رسالة شفهية من الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيز العلاقات في جميع المجالات.

وقام بنقل الرسالة لنائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت وانغ دي.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.