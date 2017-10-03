استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله، بقصر السيف صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح ومدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي، حيث اهديا سموه اصدارا تذكاريا وذلك بمناسبة مرور 40 عاما على بدء نظام تطبيق التأمينات الاجتماعية في الكويت.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله، بقصر السيف صباح أمس وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ورئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المدير التنفيذي د.نايف الحجرف وأعضاء مفوضي هيئة أسواق المال ورئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة بورصة الكويت.

وقد هنأهم سموه، حفظه الله، بمناسبة ترقية بورصة الكويت إلى سوق مالي ناشئ حسب تصنيف شركة «فوتسي راسيل»، مشيدا سموه، حفظه الله، بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلها العاملون بهيئة أسواق المال وإدارة شركة بورصة الكويت من اجل استيفاء متطلبات الترقية ضمن خطة استراتيجية متكاملة والتي أسفرت عن تحقيق هذا الإنجاز التاريخي والذي سينعكس بالإيجاب على سوق المال الكويتي ويعزز من كفاءته وجاذبيته الاستثمارية ومكانته الإقليمية والعالمية ويسهم في دعم نمو الاقتصاد الوطني.

وقد حثهم سموه على بذل المزيد من الجهد بما يعود على وطننا العزيز بالخير والنماء، متمنيا لهم سموه دوام التوفيق والنجاح وتحقيق المزيد من الانجازات.

حضر المقابلة رئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك الصباح.

كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله، بقصر السيف أمس وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق.

واستقبل سمو ولي العهد، حفظه الله، بقصر السيف اليوم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد ناصر الجبري.

كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله، بقصر السيف صباح أمس رئيس جهاز الامن الوطني الشيخ ثامر العلي.