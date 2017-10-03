بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر فيها سموه عن استنكار الكويت وادانتها الشديدة لحادث التفجير الإرهابي الذي وقع بعزاء الديه على شارع البديع في مملكة البحرين الشقيقة وأسفر عن إصابة 5 من رجال الشرطة، مؤكدا سموه استنكار الكويت لهذا العمل الإرهابي الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة أمن واستقرار البلد الشقيق ووقوفها وتعاطفها مع مملكة البحرين الشقيقة وتأييدها لجميع الإجراءات التي تتخذها للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية، متمنيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية إلى أخيه جلالة الملك ضمنها سموه استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لحادث التفجير الإرهابي الذي وقع بعزاء الديه على شارع البديع في مملكة البحرين الشقيقة.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، حفظه الله ببرقية مماثلة.